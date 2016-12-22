Саакашвили на акции в Киеве потребовал отставки Порошенко

Лидер партии «Движение новых сил» и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал участников акции возле Верховной рады в случае невыполнения их требований настаивать на отставке президента Украины Петра Порошенко. Об этом политик заявил со сцены на митинге на площади Конституции, передает УНИАН.

Он призвал жителей Киева прийти на митинг после рабочего дня и «требовать только одного — уже чтобы Порошенко подумал, чтобы уйти со своего поста».

«Пока есть Порошенко — будут нищета, унижения, эмиграция украинцев и особенно украинской молодежи», — констатировал Саакашвили.

По словам главы «Движения новых сил», если сегодня президент Украины в последний раз не услышит митингующих и «попытается выиграть время, как он делает все эти три года», всем надо переместиться «совсем в другое место с этой площади».

На митинге в Киеве возле здания Рады собрались, по разным данным, от 2 до 6 тыс. человек. Также люди митингуют около здания Национального банка Украины. Участники акции просят изменить избирательную систему в стране, создать независимый антикоррупционный суд и отменить неприкосновенность для депутатов.

Среди организаторов акции «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, партия «Самопомощь» и объединение «Свобода».

Утром правительственный квартал в Киеве был блокирован спецподразделениями правоохранительных органов. Здание Рады в несколько рядов оцепили сотрудники спецподразделений. По данным МВД Украины, порядок на митинге охраняют 3,5 тыс. силовиков.

Украинский лидер заявил об уважении права граждан на мирный протест и призвал участников акции не повторить трагических событий 31 августа 2015 года, когда на митинге возле Рады погибли четыре нацгвардейца.

Ранее Порошенко внес в Раду законопроект об изменении ст. 80 Конституции Украины, который предусматривает изъятие из нее положения о депутатской неприкосновенности. В пояснительной записке к нему говорится, что депутаты лишатся неприкосновенности лишь с 2020 года.