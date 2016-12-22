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Собчак приехала на суд по делу Серебренникова
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Собчак приехала на суд по делу Серебренникова
Дело Серебренникова, 15:29
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Собчак приехала на суд по делу Серебренникова

В Басманный суд Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, приехала телеведущая Ксения Собчак. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Собчак заявила, что выступит в качестве поручителя.

Также в суд приехала главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», сестра бизнесмена Михаила Прохорова Ирина.

На заседании 23 августа Прохорова заявляла о готовности внести за Серебренникова залог в любом размере, ​«чтобы действительно великий человек не сидел в СИЗО».

На том же заседании защита режиссера попросила освободить Серебренникова под поручительство, которое подписали три десятка деятелей культуры. Среди подписантов были актеры Данила Козловский, Максим Виторган и Константин Хабенский, режиссеры Авдотья Смирнова и Алексей Попогребски​, телеведущие Ксения Собчак, Иван Ургант и Николай Сванидзе и другие.

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Следствие 12 октября попросило суд продлить срок домашнего ареста Серебренникову и еще трем фигурантам дела на три месяца.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова задержали 22 августа по подозрению в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных государством в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Решением суда Серебренников был отправлен под домашний арест.

Также фигурантами дела стали три бывших сотрудника «Гоголь-центра» и «Седьмой студии».

Теги: Басманный суд , Ксения Собчак , Кирилл Серебренников
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