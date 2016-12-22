Медведев рассказал о неподверженности цифровых технологий санкциям

Цифровые технологии глобальны, за счет чего меньше подвержены влиянию санкций. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме «Открытые инновации» в Сколково, передает корреспондент РБК.

«Цифровые технологии глобальны, а всякого рода ограничения, санкции носят персональный характер — и это прямое противоречие. Но именно в силу глобальности цифровых технологий они в значительной степени не способны испытать на себе влияние санкций, они не подвержены санкциям», — сказал он.

Премьер-министр отметил, что отдельного пути России в цифровой мир нет. «Мы все вместе, все человечество идет по этому пути», — подчеркнул Медведев. ​

При этом премьер добавил, что не Россия начала вводить санкции и не ей это заканчивать, но чем скорее это прекратится, тем лучше будет для всех. ​«Конечно, мы этому (санкциям) не рады, это абсолютно очевидно», — отметил он.

Американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин 12 октября высказали недовольство тем, что американский президент Дональд Трамп не спешит вводить новые антироссийские санкции. Маккей считает, что Трамп должен был к 1 октября в соответствии с подписанным в августе законом уточнить санкции против России в сфере обороны и разведки. Президента США обвинили и в том, что он не принимает значительных усилий, чтобы «усилить давление на Москву».

Последний закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи президент США подписал 2 августа. Документ позволил ужесточить ограничения против этих трех стран. В то же время закон ограничивает президента в вопросе смягчения или снятия этих санкций. Трамп считает закон антиконституционным, добавив, что выразил надежду, что конгресс не применит его. После премьер Медведев заявил, что надежде на улучшение отношений России с новой американской администрацией пришел конец.