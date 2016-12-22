«Яблоко» попросило Генпрокуратуру проверить диссертацию Мединского

Партия «Яблоко» попросила Генеральную прокуратуру проверить действия Министерства образования и науки при утверждении степени доктора исторических наук для министра культуры Владимира Мединского. Копия обращения партии за подписью члена Федерального политкомитета и председателя регионального отделения «Яблока» Сергея Митрохина есть в распоряжении РБК. Обращение отправлено и в Следственный комитет России, сообщил РБК юрист Центра антикоррупционной политики партии Алексей Чумаков.
Накануне «Новая газета» опубликовала материал, в которой два историка, названных официальными оппонентами на защите докторской диссертации министра, заявили, что на самом деле не оппонировали чиновнику и не знают, почему их фамилии стоят в автореферате. Речь идет о докторе исторических наук Александре Борисове и Владимире Лаврове. Третьего оппонента, Басира Гасанова, уже нет в живых. «Кроме того, два члена предыдущего Экспертного совета (с 2007 по 2013 год), через который должна была пройти научная работа Мединского, заявили, что совет не готовил по ней положительного отзыва», — указывает Митрохин в обращении «Яблока».
По мнению партии, в этих фактах присутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ (служебный подлог). «В данном случае мы не оцениваем научную значимость диссертации Мединского. Мы настаиваем на прокурорской проверке всего процесса получения степени доктора исторических наук Владимиром Мединским. Кто готовил положительный отзыв в ВАК, почему в автореферате указаны разные оппоненты — речь идет не о технических погрешностях, а о возможном служебном подлоге со стороны Министерства образования», — заявил РБК Чумаков. РБК ожидает ответа от Минобрнауки по поводу заявления «Яблока» в Генпрокуратуру.
В Министерстве культуры настаивают, что у Мединского был другой состав официальных оппонентов. Доктора исторических наук Владимир Семин, Владимир Тымчик и Анатолий Королев. А версия, в которой указаны Гасанов, Борисов и Лавров, — черновик автореферата.