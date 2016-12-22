«Яблоко» попросило Генпрокуратуру проверить диссертацию Мединского

Партия «Яблоко» попросила Генеральную прокуратуру проверить действия Министерства​ образования и науки при утверждении степени доктора исторических наук для министра культуры Владимира Мединского. Копия обращения партии за подписью члена Федерального политкомитета и председателя регионального отделения «Яблока» Сергея Митрохина есть в распоряжении РБК. Обращение отправлено и в Следственный комитет России, сообщил РБК юрист Центра антикоррупционной политики партии Алексей Чумаков.

Накануне «Новая газета» опубликовала материал, в которой два историка, названных официальными оппонентами на защите докторской диссертации министра, заявили, что на самом деле не оппонировали чиновнику и не знают, почему их фамилии стоят в автореферате. Речь идет о докторе исторических наук Александре Борисове и Владимире Лаврове. Третьего оппонента, Басира Гасанова, уже нет в живых. «Кроме того, два члена предыдущего Экспертного совета (с 2007 по 2013 год), через который должна была пройти научная работа Мединского, заявили, что совет не готовил по ней положительного отзыва», — указывает Митрохин в обращении «Яблока».

По мнению партии, в этих фактах присутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ (служебный подлог). ​«В данном случае мы не оцениваем научную значимость диссертации Мединского. Мы настаиваем на прокурорской проверке всего процесса получения степени доктора исторических наук Владимиром Мединским. Кто готовил положительный отзыв в ВАК, почему в автореферате указаны разные оппоненты — речь идет не о технических погрешностях, а о возможном служебном подлоге со стороны Министерства образования», — заявил РБК Чумаков. РБК ожидает ответа от Минобрнауки по поводу заявления «Яблока» в Генпрокуратуру.

​В Министерстве культуры настаивают, что у Мединского был другой состав официальных оппонентов. Доктора исторических наук Владимир Семин, Владимир Тымчик и Анатолий Королев. А версия, в которой указаны Гасанов, Борисов и Лавров, — черновик автореферата.