Устроившего ДТП с 4 погибшими экс-полицейского осудили

Бывший сотрудник полиции подмосковного города Ивантеевка Юрий Иванов осужден на шесть лет колонии-поселения за совершение ДТП на трассе М-8 «Холмогоры» (Москва — Ярославль), в результате которого погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Суд признал виновным бывшего сотрудника ОВД «Пушкинское» Юрия Иванова по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). Экс-полицейского лишили права управлять автомобилем в течение трех лет.

Следствие установило, что в момент ДТП 24 сентября 2016 года находившийся за рулем экс-полицейский был пьян. Нарушив правила дорожного движения, он врезался в автомобиль, в котором было трое взрослых и двое детей. В результате столкновения трое взрослых и ребенок 2016 года рождения погибли. Пассажирка автомобиля бывшего полицейского и трехлетний ребенок были госпитализированы.

В апреле первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ужесточить правила проверки водителей на опьянение. В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности лишения водительских прав при нахождении алкоголя в крови. В конце сентября Минфин предложил повысить стоимость ОСАГО до пяти раз для водителей, которые уже были пойманы за пьяным вождением.