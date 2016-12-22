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Ларс фон Триер отверг обвинения в сексуальных домогательствах к Бьорк
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Ларс фон Триер отверг обвинения в сексуальных домогательствах к Бьорк
Общество, 15:51
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Ларс фон Триер отверг обвинения в сексуальных домогательствах к Бьорк

Режиссер Ларс фон Триер отверг обвинения певицы Бьорк Гудмундсдоттир в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian.

«Этого не было. Но мы определенно не были друзьями, это факт», — уточнил Триер.

16 октября певица Бьорк написала на своей странице в  Facebook о сексуальных домогательствах со стороны «датского режиссера», с которым она работала над одной картиной. Певица не назвала имен. Единственным датским режиссером, с кем работала Бьорк, был Ларс фон Триер. Она снялась в фильме «Танцующая в темноте».

Бьорк пишет, что когда она начала сниматься в кино, ей стало понятно, что «унижение и роль сексуально преследуемого существа здесь [в киноиндустрии] являются нормой». По ее словам, режиссер и его помощники позволяли себе сексуальные домогательства, а также поощряли их.

Певица рассказала, что она отвергла все домогательства со стороны режиссера, после чего он «создал у команды впечатляющую сеть иллюзий, что с ней сложно работать».

Продюсер Петер Ольбек Йенсен, который сотрудничал с Триером во многих фильмах, включая «Танцующую в темноте», назвал себя и Триера «жертвами».

«Насколько я помню, мы были жертвами. Эта женщина была влиятельнее, чем Ларс фон Триер, я и наша компания. Она диктовала нам условия и собиралась закрыть фильм за 100 млн крон [$16 млн]», — отметил Йенсен.

Голливудский секрет: что известно о секс-скандале вокруг Харви Вайнштейна
Общество

Бьорк рассказала о данном случае на фоне скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. 5 октября газета The New York Times опубликовала расследование о многочисленных сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна. О подобных случаях​ рассказали несколько актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто.​

Сразу же после скандала от продюсера ушла жена, а его самого уволили из The Weinstein Company. Компания также начала вести переговоры о своей продаже. 14 октября продюсера исключили из Американской киноакадемии, присуждающей премию «Оскар».

Теги: Ларс фон Триер , Харви Вайнштейн , Бьорк
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