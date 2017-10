Facebook приобрела приложение для анонимных комплиментов TBH

Facebook Inc. купила популярное у подростков мобильное приложение To Be Honest (TBH), с помощью которого пользователи могут анонимно давать позитивные ответы на вопросы о своих друзьях. Условия сделки не разглашаются, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Facebook Ванессу Чан.

По словам Чан, приложение будет работать отдельно от соцсети и продолжит расти. Команда ТВН и Facebook преследуют общую цель — создать сообщество и дать возможность людям обмениваться мнениями теми способами, которые ​их сближают, отметила она. «Мы впечатлены тем, как это делает TBH, используя опрос и обмен сообщениями. С ресурсами Facebook оно сможет продолжать расширяться и наращивать положительный опыт», — резюмировала пресс-секретарь.

Как пишет Bloomberg, для Facebook необычно проявлять интерес к приложению, которое способствует анонимной активности пользователей, ведь рекламная бизнес-модель компании основана на правиле, которое требует от пользователей подтверждения идентификации в соцсети.

Приложение TBH призвано поддерживать позитивные разговоры среди пользователей, вместо того, чтобы способствовать издевательствам, как это делали другие анонимные приложения.

По данным портала Apptractor, особенность TBH состоит в том, что отзывы могут быть только положительными и нет пустых полей для ввода текста (это может привести к оскорблениям). Загрузив свои контакты в приложение, пользователи отвечают на вопросы («Лучше всего приглашать на вечеринку?» «Их упорством можно восхищаться?» «Может стать поэтом?»), выбирая подходящих людей из своего списка друзей. Имя того, кто отметил пользователя, отображаться не будет.

TBH было запущено 3 августа и пока доступно только на iPhone лишь в нескольких штатах США. Тем не менее уже свыше 5 млн пользователей отправили более 1 млрд сообщений из этого приложения.