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ФСБ задержала на границе с Грузией иностранную вербовщицу террористов
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ФСБ задержала на границе с Грузией иностранную вербовщицу террористов
Политика, 13:28
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ФСБ задержала на границе с Грузией иностранную вербовщицу террористов

На североосетинском участке российско-грузинской границы, на переходе Верхний Ларс, сотрудники погранслужбы ФСБ задержали иностранку, занимавшуюся вербовкой россиян в террористические организации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по Северной Осетии.

Задержанную иностранку, гражданство которой не называется, подозревают в «склонении» молодых людей к участию в террористической деятельности. Она, как заявили в ФСБ, помогала «новобранцам» переправляться через Турцию в Сирию. «В числе жертв «вербовщика в хиджабе» — граждане РФ», — заявили в ведомстве.

Как рассказали в ФСБ, муж женщины погиб в зоне боевых действий на Ближнем Востоке. Он познакомил свою супругу с «искаженным» представлением об исламе. После смерти мужа она искала через интернет молодых людей под предлогом установления супружеских отношений. В процессе общения она приобщала их к идеям радикального ислама, а затем следовала «свадьба». «Вместо «медового месяца» сразу за религиозным обрядом бракосочетания новобрачного ожидала поездка в Сирию для вступления в ряды террористов», — пояснили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что 10 октября Госдума одобрила инициативу пожизненного заключения для лиц, чья вина в вербовке террористов и склонению к террористической деятельности доказана. Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в конце июля.

К началу операции ВКС России в Сирии в 2015 году на стороне различных террористических группировок, включая запрещенные в России «Джабхат ан-Нусру» и «Исламское государство» (ИГ), воевало более 4,5 тыс. россиян и уроженцев стран СНГ. Не менее 2,8 тыс. тех, чье участие в террористических группировках точно установлено, по данным ФСБ, являются гражданами России. 17 октября в МВД заявили, что на стороне ИГ воевали и погибли «сотни россиян».

Теги: Россия , Грузия , ФСБ , вербовка , Северная Осетия
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