Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,67 57,21 EUR Нал. 67,86 67,30 USD Бирж. 57,36 +0,04 EUR Бирж. 67,45 -0,14 USD ЦБ. 57,34 +0,25 EUR ЦБ. 67,46 +0,16 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5645,00 -100,02 ММВБ 2096,36 -0,48% РТС 1151,27 -0,60% Brent 58,06 +0,24% DJIA 22956,96 +0,37% Nasdaq 6624,01 +0,28% FTSE 7541,87 +0,20%
В Сети появился баттл Oxxxymiron и Dizaster с русскими субтитрами
Лента новостей
СК завел дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа» 14:06, Бизнес В правительстве Украины назвали способом вернуть Крым уничтожение России 14:04, Политика Facebook приобрела приложение для анонимных комплиментов TBH 14:04, Технологии и медиа Дутерте заявил об освобождении города Марави от террористов 14:04, Политика Mitsubishi станет совладельцем российского бизнеса Uniqlo 13:58, Бизнес Левые студенты, Греф и Путин: что происходит на Фестивале молодежи в Сочи 13:55, Фотогалерея  Джоан Роулинг заработала за год больше всех европейских знаменитостей 13:31, Общество ФСБ задержала на границе с Грузией иностранную вербовщицу террористов 13:28, Политика Госаудитор назвал вопиющим отсутствие расчета дивидендов «Роснефтегаза» 13:25, Экономика В окрестностях Мадрида разбился истребитель F/A-18 13:24, Политика Полиция насчитала более двух тыс. митингующих у Верховной рады в Киеве 13:20, Общество Тукманов потерял пост президента московского «Торпедо» 13:14, Спорт Минкультуры назвало имена «настоящих оппонентов» Мединского 13:12, Общество Орешкин назвал три тренда новой технологической революции 13:10, Экономика Toyota объявила российские цены на обновленный Land Cruiser Prado 12:54, Авто Глава ЦИК напутствовала Навального на выборы фразой «флаг в руки» 12:48, Политика Ликсутов пообещал объявить тендер на закупку электробусов до конца ноября 12:45, Технологии и медиа МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестных акциях 12:41, Общество «Аэроэкспресс» назвал дату запуска двухэтажного поезда в аэропорт Внуково 12:29, Общество Власти Москвы посоветовали автомобилистам перейти на зимнюю резину 12:28, Авто Верховный суд решил уточнить правила лишения родительских прав 12:23, Общество Минкомсвязь предложила урезать сроки хранения данных по «пакету Яровой» 12:20, Политика Пореченков прокомментировал ситуацию с киностудией в Крыму 12:20, Технологии и медиа Менее 20% россиян считают уборку «женским делом» 12:14, Общество Немецкие ученые заявили об обнаружении Янтарной комнаты под Дрезденом 12:10, Общество Гарантия 100 лет: рейтинг самых надежных автомобилей 11:57, Авто 
В Сети появился баттл Oxxxymiron и Dizaster с русскими субтитрами
Общество, 14:08
0
В Сети появился баттл Oxxxymiron и Dizaster с русскими субтитрами

В Сети появилось видео рэп-баттла россиянина Oxxxymiron (Мирон Федоров) и американца Dizaster (Башир Ягами) с русскими субтитрами. Ролик опубликован на YouTube-канале баттл-площадки King of The Dot (Канада).

Видео: King Of The Dot Entertainment / YouTube

Поединок рэперов прошел в Лос-Анджелесе 15 октября в 15:00 по местному времени (16 октября в 01:00 мск). Схватка проходила на английском языке.​ Баттл, по данным РБК, мог принести канадской площадке KODT $100 тыс. дохода (продажа 1,4 тыс. билетов по $50 и не менее одной рекламной интеграции в ролик по $30 тыс.).

После баттла американский рэпер Dizaster заявил, что никогда не испытывал такого удовольствия при подготовке, кроме баттлов с Dumbfoundead (рэпер Джонатан Парк) и Gjonaj. Он назвал поединок с Oxxxymiron примером того, каким должен быть рэп-баттл.

С рэпа по нитке: как зарабатывают мировые хип-хоп-лиги
Бизнес

Россиянин Oxxxymiron также поделился впечатлениями после баттла и поблагодарил всех за поддержку.

Поединок проходил без судей. После мероприятия Oxxxymiron процитировал на своей странице в Twitter исполнителя Face, заявив, что «роняет Запад».

Также Федоров ретвитнул пост, в котором говорится, что «победителя в баттле выбирает каждый сам для себя».

Теги: рэп-баттлы , Oxxxymiron , Dizaster
Главное
СК завел дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа» Бизнес
Материалы по теме
Dizaster рассказал о рэп-баттле с Oxxxymiron Общество
Oxxxymiron прокомментировал свой рэп-баттл с Dizaster’ом Общество
В США прошел рэп-баттл между Oxxxymiron’ом и Dizaster’ом Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку