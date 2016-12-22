В Сети появился баттл Oxxxymiron и Dizaster с русскими субтитрами

В Сети появилось видео рэп-баттла россиянина Oxxxymiron (Мирон Федоров) и американца Dizaster (Башир Ягами) с русскими субтитрами. Ролик опубликован на YouTube-канале баттл-площадки King of The Dot (Канада).

Видео: King Of The Dot Entertainment / YouTube

Поединок рэперов прошел в Лос-Анджелесе 15 октября в 15:00 по местному времени (16 октября в 01:00 мск). Схватка проходила на английском языке.​ Баттл, по данным РБК, мог принести канадской площадке KODT $100 тыс. дохода (продажа 1,4 тыс. билетов по $50 и не менее одной рекламной интеграции в ролик по $30 тыс.).

После баттла американский рэпер Dizaster заявил, что никогда не испытывал такого удовольствия при подготовке, кроме баттлов с Dumbfoundead (рэпер Джонатан Парк) и Gjonaj. Он назвал поединок с Oxxxymiron примером того, каким должен быть рэп-баттл.

Россиянин Oxxxymiron также поделился впечатлениями после баттла и поблагодарил всех за поддержку.

Поединок проходил без судей. После мероприятия Oxxxymiron процитировал на своей странице в Twitter исполнителя Face, заявив, что «роняет Запад».

Также Федоров ретвитнул пост, в котором говорится, что «победителя в баттле выбирает каждый сам для себя».