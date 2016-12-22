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Немецкие ученые заявили об обнаружении Янтарной комнаты под Дрезденом
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Немецкие ученые заявили об обнаружении Янтарной комнаты под Дрезденом
Общество, 12:10
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Немецкие ученые заявили об обнаружении Янтарной комнаты под Дрезденом

Янтарная комната русских царей находится в Пещере Принца (Рудные горы) в районе города Хартенштайн под Дрезденом на юге Саксонии. Об этом сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на трех немецких ученых.

Ученые — 73-летний гомеопат Леонард Блюм, 67-летний ученый Гюнтер Экардт и 71-летний специалист по георадарам Петр Лор утверждают, что ученые Третьего рейха использовали пещерный комплекс в указанной местности во время войны, но записи о том, что там происходило, загадочно исчезли из местных архивов.

Исследователь Лор с помощью радиолокационной визуализации для обнаружения бункеров нашел в пещере полости, похожие на укрытие. По его словам, о местонахождении пропавшего сокровища ему в 2001 году рассказал «надежный источник». Укрытие находится под землей над железнодорожной линией, где в апреле 1945 года был остановлен поезд из Кенигсберга (сейчас — Калининград), который принадлежит России, но ранее был столицей Восточной Пруссии, где когда-то и хранилась Янтарная комната, пояснил ученый.

Он утверждает, что имеет доказательства того, что клад, который принадлежал последнему монарху Германской империи — кайзеру Вильгельму II, также хранится в этом комплексе.

На стенах этой пещеры обнаружены следы от стальных кабелей, которые использовались для опускания грузов на глубину. По данным георадара, под пещерами скрывается система секретных тоннелей, утверждает другой ученый, Экардт.

Вероятность того, что Янтарная комната могла быть спрятана в одной из пещер Рудных гор на юге Саксонии очень мала, сообщил РБК историк Константин Залесский.

«Когда комнату вывозили из Кенигсберга, везти ее до Саксонии очень трудоемко. Ее значительно проще было бы спрятать в Силезии, там такие же заброшенные шахты. Если везли на корабле, должны были спрятать в северной Германии», — считает он. По словам Залесского, во время советской оккупации немцы активно сотрудничали с оккупационными властями, «сдавая все [сокровища], что только можно». «Если в этих штольнях оказалась Янтарная комната, то она погибла, так как янтарь — это смола. Его нужно хранить в определенных условиях, чтобы он не разложился», — пояснил он. Янтарная комната не относилась к «выдающимся сферам» Третьего рейха, поэтому спецопераций по ее захоронению не должно было проводиться, считает Залесский.

По донесениям немецкой переписки, Янтарная комната спрятана в одной из затопленных шахт, сообщила РБК историк Марина Крымова. «Когда наши войска вывозили архивы в 1945 году, была вывезена переписка немецких донесений. Я работала в архивах библиотек Москвы и Санкт-Петербурга и лично видела те документы [о том, что Янтарная комната находится в затопленной шахте]», — подчеркнула она.

Янтарную комнату создали немецкие умельцы для прусского короля Фридриха I, а после ее подарили Петру I. Комната была создана из янтаря, золота и драгоценных камней и была шедевром искусства барокко. Ее стоимость оценивается минимум $200 млн.

В 1941 году немецкие войска похитили янтарные панно из Царскосельского дворца и вывезли в Кенигсберг. Их разместили в Королевском замке в столице Восточной Пруссии. При отступлении вермахта весной 1945 года комната исчезла.

Теги: Германия , Дрезден , Янтарная комната
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