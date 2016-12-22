Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,67 57,20 EUR Нал. 67,88 67,30 USD Бирж. 57,36 +0,04 EUR Бирж. 67,44 -0,16 USD ЦБ. 57,34 +0,25 EUR ЦБ. 67,46 +0,16 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5681,00 -64,02 ММВБ 2099,09 -0,35% РТС 1152,95 -0,46% Brent 58,15 +0,40% DJIA 22956,96 +0,37% Nasdaq 6624,01 +0,28% FTSE 7524,75 -0,03%
Пореченков прокомментировал ситуацию с киностудией в Крыму
Лента новостей
Россияне заявили о равных обязанностях родителей по воспитанию детей 12:14, Общество Немецкие ученые заявили об обнаружении Янтарной комнаты под Дрезденом 12:10, Общество Alibaba зафиксировала резкое падение у россиян интереса к сексу 11:47, Общество В Самаре эвакуировали девять гостиниц из-за угрозы взрыва 11:46, Общество ЕСПЧ присудил братьям Навальным более €70 тыс. по делу «Ив Роше» 11:37, Общество Курченко купил у АФК «Система» сеть газовых заправок 11:33, Бизнес В Госдуму внесли законопроект о запрете снимать наличные с анонимных карт 11:26, Финансы В ЛНР заявили об опасениях за судьбу памятника героям Донбасса 11:17, Общество Порошенко предложил Раде отменить депутатскую неприкосновенность 11:03, Политика В Питере плыть: как пересадить туристов на байдарки 11:01, Свое дело Российские хоккеисты признаны главными звездами дня в НХЛ 10:51, Спорт В Красноярске школьник умер во время урока физкультуры 10:46, Общество Страховщики предложили Центробанку план отказа от регулирования ОСАГО 10:44, Финансы Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 10:40, РБК и Phillips СМИ сообщили об отсутствии четких планов у США в Сирии после взятия Ракки 10:27, Политика В Киеве перекрыли центр города перед митингом Саакашвили 10:07, Политика «Фабрика троллей» потратила на работу в США около $2,3 млн 10:04, Технологии и медиа Конкуренты «Роснефти» пожаловались Медведеву на налоговую дискриминацию 10:00, Бизнес Правительство выделило Севастополю 500 млн руб. на социальные объекты 09:51, Общество АФК «Система» пообещала пожаловаться на арест активов в Верховный суд 09:27, Бизнес Северная Корея заявила об угрозе ядерной войны «в любой момент» 09:09, Политика 7 главных фактов из расследования РБК о работе «фабрики троллей» в США 09:02, Технологии и медиа Владельца производившего пайки для Минобороны комбината арестовали 09:00, Политика Американец убил жену ради женитьбы на россиянке 08:56, Общество Олег Газманов попал в ДТП по пути на гастроли в Пермь 08:42, Общество Поклонская заявила о проверке финансирования «Матильды» в Фонде кино 08:09, Общество
Пореченков прокомментировал ситуацию с киностудией в Крыму
Технологии и медиа, 12:20
0
Пореченков прокомментировал ситуацию с киностудией в Крыму

Михаил Пореченков в ответ на вопрос РБК о причинах расторжения инвестконтракта о создании киностудии в Крыму заявил, что «ничего не знает» и попросил обратиться к режиссеру Виталию Павлову, который «в курсе всех дел».

РБК сообщил актеру, что уже связался с Виталием Павловым, который отметил, что неурегулированный вопрос с владельцем недвижимости и недостаточная по объему территория стали причиной расторжения соглашения. «Самое главное он [Виталий Павлов] сказал. Целиком и полностью доверяю ему», — добавил Пореченков.

О том, что правительство Крыма расторгло инвестиционное соглашение с ООО «Крым кино», в числе инвесторов которого — актеры Михаил Пореченков и и режиссер Виталий Павлов — стало известно 16 октября. Причиной расторжения соглашения стали разногласия по поводу выделяемой территории: учредители решили, что выделяемые площади (один цех бывшего завода) слишком малы для киностудии. Кроме того, неурегулированным оказался и вопрос владельца недвижимости: кроме того собственника, с которым вело переговоры ООО «Крым кино», по словам Виктора Павлова, «оказался еще один».

О том, что актер Михаил Пореченков решил открыть киностудию в Крыму стало известно летом 2015 года. Инвестиционное соглашение о ее создании было заключено в апреле 2016 года. Среди учредителей студии по состоянию на 2015 год числились киноактер Михаил Пореченков, кинорежиссер Виталий Павлов, депутат Госсовета Республики Крым от «Единой России» Игорь Аржанцев, владелец футбольного клуба ТСК «Таврия» Сергей Бородкин, а также актер Олег Гармаш. Строительство киностудии планировалось в Симферополе на территории бывшего цементного завода (изначально планировалось использовать здание Дома кино). Общий размер инвестиций должен был составить в 59,5 млн руб., из которых 25 млн руб. — капитальные вложения. Студия могла создать в городе 113 новых рабочих мест.
 

Теги: Крым , Михаил Пореченков , киностудия
Главное
Минкомсвязь предложила урезать сроки хранения данных по «пакету Яровой» Политика
Материалы по теме
Компания Пореченкова расторгла контракт на создание киностудии в Крыму Технологии и медиа
Пореченков решил открыть киностудию в Симферополе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку