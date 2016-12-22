Пореченков прокомментировал ситуацию с киностудией в Крыму

Михаил Пореченков в ответ на вопрос РБК о причинах расторжения инвестконтракта о создании киностудии в Крыму заявил, что «ничего не знает» и попросил обратиться к режиссеру Виталию Павлову, который «в курсе всех дел».

РБК сообщил актеру, что уже связался с Виталием Павловым, который отметил, что неурегулированный вопрос с владельцем недвижимости и недостаточная по объему территория стали причиной расторжения соглашения. «Самое главное он [Виталий Павлов] сказал. Целиком и полностью доверяю ему», — добавил Пореченков.

О том, что правительство Крыма расторгло инвестиционное соглашение с ООО «Крым кино», в числе инвесторов которого — актеры Михаил Пореченков и и режиссер Виталий Павлов — стало известно 16 октября. Причиной расторжения соглашения стали разногласия по поводу выделяемой территории: учредители решили, что выделяемые площади (один цех бывшего завода) слишком малы для киностудии. Кроме того, неурегулированным оказался и вопрос владельца недвижимости: кроме того собственника, с которым вело переговоры ООО «Крым кино», по словам Виктора Павлова, «оказался еще один».

О том, что актер Михаил Пореченков решил открыть киностудию в Крыму стало известно летом 2015 года. Инвестиционное соглашение о ее создании было заключено в апреле 2016 года. Среди учредителей студии по состоянию на 2015 год числились киноактер Михаил Пореченков, кинорежиссер Виталий Павлов, депутат Госсовета Республики Крым от «Единой России» Игорь Аржанцев, владелец футбольного клуба ТСК «Таврия» Сергей Бородкин, а также актер Олег Гармаш. Строительство киностудии планировалось в Симферополе на территории бывшего цементного завода (изначально планировалось использовать здание Дома кино). Общий размер инвестиций должен был составить в 59,5 млн руб., из которых 25 млн руб. — капитальные вложения. Студия могла создать в городе 113 новых рабочих мест.

