В Госдуму внесли законопроект о запрете снимать наличные с анонимных карт

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете физическим лицам снимать наличные с анонимных электронных платежных средств. Документ, который 14 октября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, опубликован на сайте правительства. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила этот проект еще 9 октября.

Согласно предлагаемым в закон «О национальной платежной системе» изменениям, находящиеся на анонимных картах остатки денег могут быть переведены на счет их владельца, юридического лица, индивидуального предпринимателя либо на исполнение его обязательств перед банком.

О предстоящем запрете снятия наличных по неименным пластиковым картам и электронным кошелькам Дмитрий Медведев заявлял 12 октября на заседании правительства. Он назвал снятие наличных с неименных банковских карт и анонимных электронных кошельков «не соответствующим цивилизованным подходам». Он подчеркнул, что движение денег должно быть «абсолютно прозрачным».

Председатель правительства считает, что с помощью анонимных переводов отмываются капиталы и дают взятки, а проследить конечного получателя почти невозможно.

Пока что разрешено снимать с анонимных карт, которые не требуют идентификации клиента, до 5 тыс. руб. в день (до 40 тыс. руб. в месяц). Также можно снять деньги через упрощенную идентификацию личности и с лицевых счетов телефонных абонентов в банкоматах.