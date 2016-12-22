В ЛНР заявили об опасениях за судьбу памятника героям Донбасса

На памятник героям Донбасса, установленный в Ростове-на-Дону, могут совершить нападение «украинские диверсанты», заявил в разговоре с РБК полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего.

«Это как раз те памятники, которые постоянно взрывают диверсанты с украинской стороны. Есть опасение, что в Ростове-на-Дону будет та же история. Меры безопасности нужно предпринимать практически везде. Здесь нужно очень оптимально подходить к организации обеспечения безопасности. Нужно работать, но не делать акцент на конкретных памятниках, заниматься системно, обеспечивать безопасность повсеместно», — заявил Дейнего.

Открытие памятника героям Донбасса в Ростове-на-Дону Дейнего назвал «очень ценным для республик [ЛНР и ДНР]». «Защищая народ Донбасса, погибли и ребята из Ростовской области и из других регионов. Добровольцы, понимая нашу беду, поддержали нас в тяжелое время», — пояснил Дейнего.

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг назвал памятник героям Донбасса в Ростове-на-Дону «очень значимым как для Донбасса, так и для русских патриотов». По его словам, подобные памятники установлены во всех городах и поселках самопровозглашенных республик, где происходили сражения 2014–2015 годов. «Вчера был открыт мемориал Толстых и Павлову (Гиви и Моторолле) [в Донецке], есть памятник погибшим детям на «Алее Ангелов», монументы установлены в Луганске, Енакиево, Дебальцево, Горловке», — добавил Бриг.

Церемония открытия памятника героям Донбасса в парке им. Островского в Ростове-на-Дону прошла 16 октября. В ней участвовали помощник президента России Владислав Сурков и глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. На открытие монумента приехал также глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай (глава ДНР летом 2014 года), а также официальные лица региона: первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов и мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.



