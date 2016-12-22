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СМИ сообщили об отсутствии четких планов у США в Сирии после взятия Ракки
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СМИ сообщили об отсутствии четких планов у США в Сирии после взятия Ракки
Война в Сирии, 10:27
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СМИ сообщили об отсутствии четких планов у США в Сирии после взятия Ракки

Операция по освобождению Ракки от боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) может завершиться в течение октября, однако у администрации президента США Дональда Трампа нет четкого плана действий после выполнения этой задачи. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на три источника в Белом доме, участвующих в разработке стратегии США в Сирии.

Как рассказали телеканалу источники в администрации президента, в Белом доме растет озабоченность дальнейшим вмешательством региональных сил во внутренние дела Сирии после падения столицы так называемого Халифата. «Чем ближе мы подходим к победе над ИГ в Ракке и в других местах, тем очевиднее становится то, что у нас нет четкой стратегии для Ирака и Сирии или для противодействия активности Турции и России в регионе», — заявил источник NBC.

​Одной из главных проблем, обсуждаемых в Вашингтоне, является стабилизация ситуации в восточной Сирии после разгрома ИГ. В частности, в задачи американской политики входит «защита» этой части Сирии от сил президента Башара Асада, который хочет восстановить там полный контроль, и проиранских военизированных формирований. Однако видение «переходного» периода от боевых действий к стабилизации на востоке Сирии в Белом доме пока отсутствует, отмечает NBC.

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Часть консервативных членов администрации Трампа, включая постпреда США в ООН Никки Хейли, поддерживают план «вытеснения» Асада с востока Сирии. Однако более умеренная часть команды Трампа считает, что Асад является единственным, кто может предотвратить сползание страны в хаос. Они добавляют, что рассматривать фактор Асада только в рамках усиления позиций Ирана в стране было бы ошибкой, а многие советники по сирийскому вопросу «недооценивают сложность конфликта», подчеркивает телеканал.

В Белом доме также отмечают, что действия Турции, с которой у США в начале октября произошел дипломатический конфликт, наряду с активностью России и Ирана продолжают дестабилизировать ситуацию в Сирии. Турция, как подчеркнули источники телеканала, считает пользующихся поддержкой США сирийских курдов, составляющих ядро сил, штурмующих Ракку, террористами.

О том, что отряды «Сил демократической Сирии» (СДС — формирования сирийских курдов и умеренной оппозиции) начали завершающий этап штурма Ракки, было объявлено 15 октября. Штурм города начался в июне 2017 года. К сентябрю было освобождено около 90% так называемой «столицы» ИГ.

Теги: США , Сирия , Ракка
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