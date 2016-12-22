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В Киеве перекрыли центр города перед митингом Саакашвили
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В Киеве перекрыли центр города перед митингом Саакашвили
Политика, 10:07
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В Киеве перекрыли центр города перед митингом Саакашвили

Национальная гвардия и полиция Украины перекрыли правительственный квартал в центре Киева, сообщает телеканал «112 Украина». По оценкам корреспондента телеканала, в центре города примерно 500 человек Нацгвардии.

Частично перекрыты ул. Грушевского, Институтская, Липская, полностью перекрыты ул. Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная.

Кроме того, правоохранительные органы проверяют автомобили рядом с улицей Городецкого, а вокруг здания Верховной рады установлены металлические рамки. «Людей проверяют на наличие оружия и опасных веществ», — добавила в эфире «112 Украина» корреспондент телеканала.

Также обратили внимание на перекрытие улиц депутаты Верховной рады. Так, народный депутат Сергей Лещенко написал на своей странице в Facebook, что «власть решила отгородиться забором от требований смены правил игры и поколений в политике». «Где-то мы такое уже видели, правда? Это безумие только приближает ее конец», — добавил он.

Начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко объяснил в эфире телеканала «112 Украина» причины перекрытия. По его словам, в полицию поступили заявки о проведении политических акций возле Верховной рады.

«По разным оценкам, планируется, что на протесты под Верховной радой соберутся до 10 тыс. людей. Кроме этого, дополнительное перекрытие движения [введено] в связи с официальным визитом президента Мальты», — сказал Крищенко.

По его словам, перекрытие центра Киева обеспечивается 3,5 тыс. правоохранителей. «При осложнении оперативной обстановки могут быть задействованы дополнительные силы», — пояснил он.

На 17 октября возле Верховной рады запланирована политическая акция, участники которой намерены потребовать от украинских властей принятия законов, которые ограничат депутатскую неприкосновенность, ввести новые правила выборов в Раду и создать специальный антикоррупционный суд, сообщал телеканал «112 Украина». Среди организаторов акции — «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакшвили, «Самопомощь», ВО «Свобода» и другие партии и объединения.

Сам Саакашвили накануне заявлял, что власти Украины «попытаются от него избавиться». «Они могут меня скрутить, депортировать, даже убить, это не проблема. Я этого не боюсь», — заявил Саакашвили во время митинга 15 октября в Харькове и предложил «показать 17 октября всем этим барыгам», что «Украина не устала, что интеллект в Украине есть, что люди, которые умеют сражаться, в Украине есть, что воля к победе в Украине есть».

Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле указом президента Петра Порошенко. В этот момент Саакашвили находился за границей. В сентябре Саакашвили и его сторонники прорвали оцепление пограничников на контрольно-пропускном пункте Шегини на границе Польши и Украины. Суд в Львовской области в конце сентября оштрафовал Саакашвили на 3400 грн (около 7,5 тыс руб.) за нелегальное пересечение границы.

Теги: Киев , Михаил Саакашвили , перекрытие
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