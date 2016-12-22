Правительство выделило Севастополю 500 млн руб. на социальные объекты

Севастополю выделят 500 млн руб. на строительство приоритетных объектов социальной инфраструктуры. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как следует из документа, данные меры предприняты в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов». Деньги будут выделены Минфину из Резервного фонда. В описании к документу говорится, что ранее предложение было внесено Минфином и одобрено после рассмотрения трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений.

В июле были утверждены поправки в федеральный бюджет на 2017 год, в рамках которых на финансировнаие строительства автотрассы «Таврида» выделено 900 млн руб. В начале августа премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство приняло решение дофинансировать Крым в целом на 57 млрд руб. Деньги должны пойти на строительство новых и реконструкцию действующих объектов транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры.

В начале сентября президент Владимир Путин распорядился выделить Минтрансу 800 млн руб. из Резервного фонда на строительство дорог в Севастополе. Это решение принято после визита главы государства в город в середине августа. Президент отметил бедственное состояние транспортной инфраструктуры и призвал привести Севастополь «в достойный вид».