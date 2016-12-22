Американец убил жену ради женитьбы на россиянке

Стивен Пирус, 59-летний житель города Мадисон, штат Висконсин, застрелил свою жену Ли Энн и взорвал дом, чтобы скрыть следы убийства, сообщает телеканал NBC cо ссылкой на материалы суда.

Как следует из материалов суда, Пирус совершил преступление между 30 июля и 12 августа. Полиции он рассказал, что его супруга сама просила застрелить себя, После совершения убийства, как он сам рассказал следствию, Пирус открыл газовый кран в подвале дома и спровоцировал взрыв, чтобы скрыть следы. По заявлению прокурора, на момент совершения преступления Пирус упаковал все свои ценные вещи.​

В то же время после обследования остатков дома не было найдено никакого огнестрельного оружия.

Следователи вскрыли файлы мобильного телефона Пируса и нашли там фотографию молодой девушки. Как объяснил подозреваемый, это его подруга Ольга из России. Следователи также отследили звонки с телефона Пируса и установили, что между ним и Ольгой происходила коммуникация. В частности, девушка сообщала, что собирается прибыть в США, где намерена выйти замуж за Пируса.