В Москве при наезде автомобиля на дорожных рабочих погибли два человека

В центре Москвы автомобиль сбил насмерть двух дорожных рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД, передает РЕН ТВ.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в ночь на 17 октября в туннеле на Садовом кольце. Машина российского производителя, марка которой не уточняется, въехала в группу дорожных рабочих. В результате двое из них погибли, один пострадал. Он был госпитализирован.



На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются.



По данным источника агентства «Москва» в правоохранительных органах, ДТП произошло на Новинском бульваре, в районе дома три. По его словам, автомобиль марки Hyundai Solaris столкнулся с машиной дорожных рабочих.