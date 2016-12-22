СМИ узнали об отказе Любляны выдать подозреваемого в хищении у «Роснефти»

Верховный суд Словении отказал России в запросе на экстрадицию заместителя генерального директора по капитальному строительству Туапсинского НПЗ Анатолия Каверова, который является фигурантом дело о хищении у «Роснефти» более 137 млн руб. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, запрос Генеральной прокуратуры отклонил городской суд Кршко в сентябре, а в октябре его утвердил Верховный суд Словении. Представитель российского ведомства не присутствовали на судебных заседаниях в Словении. Газета отмечает, что у Каверова есть вид на жительство в этой стране, что затрудняет его выдачу России.

Как сообщал РБК Юг, Каверов был задержан пограничниками Хорватии в апреле 2016 года, когда пытался въехать туда из Словении, где проходил длительную реабилитацию после четырех операций на сердце. Когда он проходил проверку документов, пограничники выяснили, что он занесен в розыскную базу Интерпола. Каверов был отправлен в тюрьму приграничного города Пула.

Российская прокуратура направила запрос на его выдачу, но хорватское министерство иностранных дел отказало ведомству и отправила Каверова в Словению. В июне местный суд принял решение отправить его под домашний арест.

«Коммерсантъ» отмечает, что дело о хищениях в «Роснефти» ведет управление Следственного комитета по Краснодарскому краю и Северо-Кавказскому федеральному округу. Оно расследует хищение средств Туапсинского НПЗ, заместителем генерального директора которого и был Каверов. Организатором хищения, по версии следствия, является бывший вице-президент «Роснефти» по капитальному строительству Андрей Вотинов. В том числе, по делу проходят директор завода Александр Кирьянов, который в 2016 году был арестован в Вене, совладелец Кубаньторгбанка и строительной компании «Гравитон» Александр Ярчук.

В СК полагают, что Каверов причастен к хищению 137 млн руб во время реконструкции портового причала. В 2013 году он и его сообщники подделали документы о выполнении строительных работы по демонтажу причального сооружения. На самом деле работы не проводились, считают следователи, хотя они и были оплачены. Затем деньги были переведены на счета компании, которую контролировал Каверов. В отношении Каверова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Бывший зам генерального директора НПЗ свою вину отрицает.