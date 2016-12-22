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Губернатор Флориды ввел чрезвычайное положение из-за речи националиста
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Губернатор Флориды ввел чрезвычайное положение из-за речи националиста
Политика, 05:29
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Губернатор Флориды ввел чрезвычайное положение из-за речи националиста

Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт объявил чрезвычайное положение из-за предстоящего выступления лидера националистов Ричарда Спенсера в университете Флориды. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято, чтобы освободить ресурсы в случае возможного всплеска насилия. Лидер националистов планирует выступить в четверг, 19 октября.

«Этот указ является дополнительной мерой, чтобы обеспечить безопасность университета Флориды и нашего общества», — заявил Скотт.

Как сообщает Orlando Sentinel, губернатор мобилизовал национальную гвардию штата. По его словам, он принял решение о режиме ЧП после консультации с шерифом, с которым он обсудил предстоящее выступление Спенсера.

Президент университета Кент Фукс в своем заявлении к студентам призвал не посещать речь националиста и отвергать его «послание ненависти». «Наш университет не разделяет ценности мистера Спенсера. Наш кампус — это место для людей всех рас, религий и национальностей. Их встречают и обращаются с любовью», — заявил он.

Университет хочет потратить на меры безопасности к речи Спенсера $500 тыс. Как отмечает USA Today, антифашистские группы планируют выступить с протестами против речи Спенсера.

Ричард Спенсер является президентом института Национальной политики, который занимается националистическими идеям, и находится в штате Вирджиния. По данным USA Today, Спенсер также является лидером правых, которые организовали акцию протеста в городе Шарлоттсвилль в штате Вирджиния.

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В городе Шарлоттсвилле 12 августа произошли столкновения между сторонниками и противниками сноса памятника генералу Конфедерации Роберту Ли. Во время акций протеста в толпу въехал автомобиль. В результате погибла женщина, а более 20 человек пострадали. Полиция квалифицировала произошедшее как предумышленное убийство.
Теги: национализм , акции протеста , Флорида
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