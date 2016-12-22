«Известия» сообщила о поддержке властями запрета на курение у подъездов

Министерство здравоохранения поддержало законопроект о запрете курить около подъездов. Об этом говорится в проекте положительного отзыва правительства на поправки в антитабачный закон, сообщает газета «Известия», у которой в распоряжении есть соответствующий документ. Члены Совета Федерации предлагали запретить курить на открытом воздухе на расстоянии не менее 10 м от входа в подъезд.

Минздрав отметил в проекте отзыва, что в законопроекте сенаторов нужно точнее указать, на какие именно помещения общего пользования будет распространятся ограничение на курение.

Минздрав разослал документы другим ведомствам. Он послал их в Министерство строительства, Минэкономразвития, Министерство финансов, Минюст и Роспотребнадзор. Отзывы на законодательную инициативу были разосланы с подписью заместителя главы замглавы Минздрава Дмитрия Костенникова.



В Министерстве юстиции рассказали «Известиями», что законопроект был согласован без замечаний, потому что он соответствует Рамочной конвекции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табакокурением, а также принципам охраны здоровья россиянин от табачного дыма.

Источник «Известий» в финансово-экономическом блоке отметил, что на данный момент неясно, «каким образом было определено расстояние от входов в подъезды многоквартирных домов, на котором предполагается установить запрет курения табака — 10 м».