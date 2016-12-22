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Защита Винника подала жалобу на «неквалифицированного переводчика»
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Защита Винника подала жалобу на «неквалифицированного переводчика»
Общество, 03:21
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Защита Винника подала жалобу на «неквалифицированного переводчика»

Защита арестованного в Греции по обвинению США в отмывании $4 млрд через биткоины россиянина Александра Винника подала жалобу на неквалифицированного переводчика во время судебного заседания. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Тимофей Мусатов, передает RT.

«Мы протестовали против привлечения к судебному процессу неквалифицированного переводчика», — сказал он. По мнению защиты, права Винника были нарушены, так как во время судебного процесса его слова «были грубейшим образом искажены». «Суд фактически отказался выслушать Винника, но при этом принял во внимание искаженную версию его заявления», — отметил Мусатов.

Как рассказал адвокат, суд назначил переводчика, у которого нет соответствующего диплома. Мусатов сообщил, что она была по образованию инженером, и сама призналась, что не может точно переводить, так как «не владеет юридической терминологией». Защитник Винника отметил, что он просил другого переводчика, но судья отказал ему.

Винник был задержан в Греции по американскому запросу 26 июля. На следующий день в США его заочно обвинили в отмывании $4 млрд через биткоины с помощью биржи криптовалюты BTC-e. По версии американской стороны, денежные средства россиянин получил после взлома в 2014 году японской биржи Mt. Gox, где было сконцентрировано около 70% всей мировой торговли криптовалютой. Тогда были украдены 850 тыс. биткоинов, что составляет около $500 млн по курсу на тот момент. Из них 306 тыс. биткоинов были переведены в электронные кошельки, связаные с BTC-е.

Также Винника подозревают в руководстве на протяжении шести лет преступной группой, которая крала данные пользователей, торговала наркотиками и отмывала средства международных преступных синдикатов. Россиянин свою вину не признает.

В октябре суд в Салониках поддержал просьбу Генеральной прокуратуры России экстрадировать Винника. Также он удовлетворил запрос американской стороны. Как рассказал РБК Мусатов, «на сегодняшний день существуют два судебных решения и в Россию, и в США». По его словам, на окончательное решение, куда отправится его подзащитный может уйти больше года из-за «конкуренции запросов». «Началась большая и достаточно интересная игра, закрутилась интрига между странами», — сказал Мусатов.

Сам Винник хочет быть экстрадированными в Россию. По словам его адвоката, он «добровольно» желает экстрадиции в эту страну.

Теги: Греция , жалоба , Александр Винник
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