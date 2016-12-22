Организатор баттла с Oxxxymiron ответил на планы ТВ-3 подать в суд

Организатор трансляции рэп-баттла российского исполнителя Oxxxymiron с американским Dizaster, из канадской компания KOTD Трой Дэниелс прокомментировал РБК заявления телеканала ТВ-3 о намерении подать в суд за отказ предоставлять права на трансляцию мероприятия.

«Ничего недобросовестного не было. Никаких контрактов подписано не было — даже с ними (ТВ-3, — прим. РБК)», — сказал Дэниелс.

Oxxxymiron в своем Twitter назвал отмену трансляции рэп-баттла на ТВ-3 «еще одной маленькой победой».

ТВ-3 планировало показать рэп-баттл вечером в понедельник, 16 октября. Однако, трансляция не состоялась, а сам телеканал извинился перед зрителями и сообщил, что срыв показа связан с конфликтом канала с KOTD. В ТВ-3 рассказали, что он долго вел переговоры с организатором баттла, чтобы купить права на трансляцию. По итогам было достигнуто соглашение между сторонами и анонсирован показ рэп-поединка. «Тем более неожиданным было для нас внезапное, без объяснения причин, изменение канадской компанией своего решения и прерывание оформления сделки», — заявил телеканал.

В ТВ-3 подчеркнули, что канал из-за конфликта с канадской компанией потерял время, эфирный ресурс и подвел зрителей. В связи с этим, телеканал планирует решить эту ситуацию в суде.



В воскресенье, 15 октября, в беседе с РБК Трой Дэниелc заявлял, что, переговоры с ТВ-3 о правах на трансляцию велись, но закончились «ничем». «Потому никто не получит картинку с баттла», — сказал Дэниелc. Показ поединка также опроверг Oxxxymiron. Он написал в своем Twitter, что у ТВ-3 «нет прав на видео». «Это вранье, а без прав их засудят», — сказал исполнитель.