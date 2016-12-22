Ассанж пообещал €20 тыс за информацию об «убийцах» журналистки на Мальте

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж предложил €20 тыс. за информацию об «убийцах» мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, чей автомобиль взорвался 16 октября. Об этом он написал на своей странице в Twitter.



« Я был возмущен, когда узнал что журналистка и блоггер Дафна Каруана Галиция была убита этим вечером недалеко от своего дома с помощью бомбы, заложенной в машине. Я дам €20 тыс. награды за информацию, которая поможет найти ее убийц», — написано в посте Ассанжа.

Как рассказал источник издания Times of Malta, Peugeot 108 Галиции в результате мощного взрыва снесло с дороги, а его обломки были разбросаны по полю. Инцидент произошел около города Бидниза, где жила погибшая.

Что именно стало причиной взрыва, пока неизвестно. Издание отмечает, что за 15 дней до гибели журналистка обращалась в полицию с жалобами на угрозы. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат назвал случившееся «варварской атакой».

По данным The Guardian, Галиция занималась расследованием коррупции на Мальте. По его итогам она опубликовала в, так называемых «Панамских документах», информацию о мальтийском премьер-министре. В своем расследовании Галиция рассказала, что два помощника главы мальтийского кабмина создали офшорные компании, через которые проводились выплаты от правительства Азербайджана.После публикации «Панамских документов» депутаты Европейского парламента призвали к отставке Муската из-за информации о связях его жены с компанией, которая получила выплаты от дочери азербайджанского президента.​



В апреле 2016 года немецкая газета Süddeutsche Zeitung выпустила расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о сети офшоров. Материал был написан на основе документов из базы данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В них были данные об офшорах бизнесменов и политиков из более чем 50 стран.

Публикация материала вызвала международный скандал. Из-за него ушли со своих постов премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлейгссон и министр индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория.



Кроме того, в «панамских документах» упоминаются лица «из близкого окружения» президента России Владимира Путина. По данным журналистов, они вывели через офшоры не менее $2 млрд. В том числе, речь идет о крестном отце дочери российского президента виолончелисте Сергее Ролдугине, который мог быть одним из акционеров крупнейшего продавца телевизионной рекламы в России «Видео Интернешнл». Журналисты утверждают, что он владеет через офшоры 20% компании.