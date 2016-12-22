Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,82 56,94 EUR Нал. 68,33 67,12 USD Бирж. 57,32 +0,16 EUR Бирж. 67,60 -0,04 USD ЦБ. 57,09 -0,53 EUR ЦБ. 67,30 -0,84 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5710,00 +34,22 ММВБ 2106,39 +0,36% РТС 1158,24 +0,14% Brent 57,92 +1,26% DJIA 22956,96 +0,37% Nasdaq 6624,01 +0,28% FTSE 7526,97 -0,11%
Ассанж пообещал €20 тыс за информацию об «убийцах» журналистки на Мальте
Лента новостей
В Лондоне в результате нападения с ножом около метро погиб один человек 01:06, Общество В Испании арестовали глав каталонских организаций за призывы к мятежу 00:26, Политика Телеканал ТВ-3 пригрозил судом организаторам баттла Oxxxymiron и Dizaster 00:06, Общество ЦБ и страховщики перекроют новую схему мошенничества с е-ОСАГО 00:04, Финансы В Иране заявили о продолжении производства ракет при возможной изоляции 00:02, Политика Стало известно имя главаря задержанных в России членов спящей ячейки ИГ 16 окт, 23:35, Общество ФНБ покроет дефицит Пенсионного фонда на 657 млрд руб. 16 окт, 23:17, Экономика «Нацкорпус» потребовал национализации «вертолетной площадки Януковича» 16 окт, 23:12, Политика Более половины россиян выступили против женщины-президента в России 16 окт, 22:30, Политика На Мальте взорвали машину автора расследований для «Панамских документов» 16 окт, 22:25, Политика Маккейн пригрозил Ираку из-за использования оружия из США против курдов 16 окт, 22:12, Политика МГУ возглавил региональный рейтинг вузов QS 16 окт, 22:04, Общество ВТБ докапитализирует «дочку» в Армении на 1,2 млрд руб. 16 окт, 22:03, Бизнес Glencore договорился с CEFC о продаже 14,16% акций «Роснефти» 16 окт, 22:01, Бизнес Исследователи нашли уязвимость в самом популярном протоколе Wi-Fi 16 окт, 21:53, Технологии и медиа МИД объяснил статью The Times о поставках Москвой нефти талибам ревностью 16 окт, 21:51, Политика НОВАТЭК подал ходатайство на покупку «Севернефть-Уренгой» 16 окт, 21:50, Бизнес Бывший замначальника полиции Москвы стал охранять общественный порядок 16 окт, 21:42, Политика Исследователя анархизма Петра Рябова депортировали из Белоруссии 16 окт, 21:38, Общество Суд забрал паспорт у главы полиции Каталонии 16 окт, 21:24, Политика Coca-Cola нашла покупателя на свой завод в Подмосковье 16 окт, 21:18, Бизнес Курц наш: почему итоги выборов в Австрии на руку России 16 окт, 21:18, Политика Стало известно место похорон актера Марьянова 16 окт, 20:58, Общество СМИ сообщили об отстранении Квята от гонок до конца сезона 16 окт, 20:56, Спорт Минобороны рассказало об очередном раунде переговоров с оппозицией Сирии 16 окт, 20:53, Политика Шишханов решил выйти из совета директоров «М.Видео» 16 окт, 20:49, Бизнес Суд удовлетворил иск к совладельцу «Юлмарта» на 405 млн руб. 16 окт, 20:44, Бизнес Украину избрали в Совет ООН по правам человека 16 окт, 20:42, Политика
Ассанж пообещал €20 тыс за информацию об «убийцах» журналистки на Мальте
Политика, 01:44
0
Ассанж пообещал €20 тыс за информацию об «убийцах» журналистки на Мальте

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж предложил €20 тыс. за информацию об «убийцах» мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, чей автомобиль взорвался 16 октября. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

« Я был возмущен, когда узнал что журналистка и блоггер Дафна Каруана Галиция была убита этим вечером недалеко от своего дома с помощью бомбы, заложенной в машине. Я дам €20 тыс. награды за информацию, которая поможет найти ее убийц», — написано в посте Ассанжа.

Как рассказал источник издания Times of Malta, Peugeot 108 Галиции в результате мощного взрыва снесло с дороги, а его обломки были разбросаны по полю. Инцидент произошел около города Бидниза, где жила погибшая.

Что именно стало причиной взрыва, пока неизвестно. Издание отмечает, что за 15 дней до гибели журналистка обращалась в полицию с жалобами на угрозы. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат назвал случившееся «варварской атакой».

По данным The Guardian, Галиция занималась расследованием коррупции на Мальте. По его итогам она опубликовала в, так называемых «Панамских документах», информацию о мальтийском премьер-министре. В своем расследовании Галиция рассказала, что два помощника главы мальтийского кабмина создали офшорные компании, через которые проводились выплаты от правительства Азербайджана.После публикации «Панамских документов» депутаты Европейского парламента призвали к отставке Муската из-за информации о связях его жены с компанией, которая получила выплаты от дочери азербайджанского президента.​

В апреле 2016 года немецкая газета Süddeutsche Zeitung выпустила расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о сети офшоров. Материал был написан на основе документов из базы данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В них были данные об офшорах бизнесменов и политиков из более чем 50 стран.

Публикация материала вызвала международный скандал. Из-за него ушли со своих постов премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлейгссон и министр индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория.

Кроме того, в «панамских документах» упоминаются лица «из близкого окружения» президента России Владимира Путина. По данным журналистов, они вывели через офшоры не менее $2 млрд. В том числе, речь идет о крестном отце дочери российского президента виолончелисте Сергее Ролдугине, который мог быть одним из акционеров крупнейшего продавца телевизионной рекламы в России «Видео Интернешнл». Журналисты утверждают, что он владеет через офшоры 20% компании.

Теги: журналист , Мальта , Джулиан Ассанж
Главное
Члены «спящей ячейки ИГ» планировали взрыв на концерте Киркорова Политика
Материалы по теме
На Мальте взорвали машину автора расследований для «Панамских документов» Политика
Суд в Турции дал журналистке WSJ два года тюрьмы за статью о курдах Общество
Захарова сравнила депортацию журналиста НТВ с Украины с «охотой на ведьм» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку