В Лондоне в результате нападения с ножом около метро погиб один человек

В Лондоне около станции метро «Парсонс Грин» в результате нападения с ножом погиб один человек, двое получили ранения. Об этом сообщили в Скотланд-Ярде, передает Би-Би-Си.



По словам правоохранительных органов, произошедшее не является террористическим актом, и по факту данного происшествия никто не был арестован. Погибшим является 20-летний мужчина. Двое раненных были в срочно госпитализированы, отметили в правоохранительных органах.

Как рассказали в Скотланд-Ярде, станция была оцеплена и закрыта.

На «Парсонс Грин» 15 сентября был совершен теракт, когда в вагоне поезда сработало самодельное взрывное устройство. В результате пострадали 30 человек. Как рассказала шеф британской полиции Крессида Дик, бомба взорвалась частично. Она содержала в себе «большое количество взрывчатого вещества» и была начинена шрапнелью. По делу о взрыве на «Парсонс Грин» были задержаны семь человек.