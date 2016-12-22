В Иране заявили о продолжении производства ракет при возможной изоляции

Командующий военно-космическими силами иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран не будет останавливать производство баллистических ракет ни при каких обстоятельствах. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

«Даже если вокруг страны будет выстроены стены, создание ракет не будет остановлено, потому что это наше национальное и внутреннее производство», — заявил иранский командующий. Он добавил, что Корпус стражей исламской революции будет защищать интересы страны и продолжит наращивать баллестический потенциал Ирана.

« Есть враг в психологической войне, и наша страна такая сильная, что никто не посмеет атаковать или противостоять Исламской республике» — подчеркнул Хаджизаде. Говоря о США, он отметил, что «враждебность» Вашингтона — это «неизменная его стратегия». «Его тактика может измениться, но стратегия не меняется», — сказал иранский командующий.

В пятницу, 13 октября, президент США Дональд Трамп представил американскую стратегию по противодействию Ирану, которая подразумевает введение против Тегерана санкций. По его словам, Иран не выполняет условия ядерного соглашения, потому что не позволяет проводить инспекции на своих ядерных объектах и не снижает число центрифуг для обогащения радиоактивного сырья. Кроме того, американский лидер обвинил Тегеран в том, что он поддерживает запрещенные в России террористические организации «Аль-Каида» и «Исламское государство». Американский лидер сказал, что США хочет противодействовать угрозам со стороны Ирана в виде баллистических ракет и другого «асимметричного оружия».



В ответ на это, в воскресенье, 15 октября глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что республика может выйти из ядерного соглашения, в том случае, если США введут санкции. В свою очередь, иранский президента Хасан Роухани сказал, что Иран станется приверженным ядерной сделке и продолжит расширять баллистическую программу.