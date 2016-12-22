СМИ назвали имя главаря задержанных в России членов спящей ячейки ИГ

Главарем задержанных в Москве и Махачкале членов спящей ячейки террористической организации «Исламское государства» является» (запрещена в России), 30-летний Габибула Халдузов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.



По словам собеседника агентства, он считался «более опытным» и связывался с помощью мессенджера Telegram с боевиками ИГ. Остальными задержанными являются 26-летний Хидирнаби Казуев, 31-летний Самир Ибрагимов и Альберт Хасболатов. Халдузов был задержан в Москве, а остальные подозреваемые — в Махачкале.

Источник «Интерфакса» рассказал, что самодельные взрывные устройства, которые нашли сотрудники правоохранительных органов, изготовил «самый младший в этой банде», используя информацию из интернета. Он собрал всего пять бомб, две из которых были с мелкими зарядами. Казуев их испытал, вставив в шлакоблочные блоки на одной из строительных площадок, а остальные, более мощные, «боевики» оставили для совершения теракта во время крупного мероприятия в Махачкале.

Кроме того, отметил собеседник агентства, боевики планировали напасть с ножами на полицейских в парке дагестанкой столицы. По его словам, задержанные работали на стройках в Махачкале, а в июле присягнули главарю «Исламского государства» по интернету.

На видео допроса, которое было представлено РБК Национальным антитеррористическим комитетом (НАК), один из задержанных рассказал, что взрывчатку принес некий человек. По его словам, самодельные взрывные устройства были начинены пневматическими шариками, а также часовым механизмом и магнитом для крепления к поверхности. Другой рассказал, что с помощью роликов на YouTube он узнал, как делать коктейль Молотова. По его словам, изготовить вещество планировали в гараже.

Члены «спящей» ячейки ИГ были задержаны в Москве и Махачкале в субботу, 14 октября. По данным НАКа, они — выходцы из Дагестана.