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ВТБ докапитализирует «дочку» в Армении на 1,2 млрд руб.
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ВТБ докапитализирует «дочку» в Армении на 1,2 млрд руб.
Бизнес, 22:03
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ВТБ докапитализирует «дочку» в Армении на 1,2 млрд руб.

Совет директоров ВТБ на заседании 16 октября принял решение докапитализировать дочерний банк в Армении на сумму около 1,2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Центра раскрытия правовой информации.

Уставной капитал ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» будет увеличен на сумму не более 10 млрд армянских драмов (около 1,2 млрд руб.) «путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций».

Для этого ВТБ планирует приобрести чуть более 925 тыс. акций, «по цене, определяемой в соответствии с законодательством Республики Армения и уставом ЗАО «Банк ВТБ (Армения)». В этом случае доля банка ВТБ в дочерней кредитной организации «сохранится в размере 100%».

Теги: ВТБ , докапитализация , Армения , дочерняя компания
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