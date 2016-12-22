Маккейн пригрозил Ираку из-за использования оружия из США против курдов

Сенатор США Джон Маккейн пригрозил Ираку «суровыми последствиями» за возможное использование американского оружия против курдов. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте сенатора.

В заявлении сказано, что США помогали готовить бойцов, а также предоставили правительству Ирака оборудование для борьбы с ИГ (запрещенная в России террористическая организация) и защиты от внешних угроз, а не для нападения на части одного из своих региональных правительств, давнего и ценного партнера Соединенных Штатов. По словам Маккейна, Багдад не должен «совершать ошибку».

Конфликт в Курдистане заново разгорелся, когда в сентябре в регионе прошел референдум о независимости. Большинство жителей Иракского Курдистана выступили за независимость. Ирак, Иран и Турция не признали итогов референдума и пригрозили Курдистану санкциями и блокадой. Ирак и Турция остановили авиасообщение с Курдистаном, Иран закрыл границы с регионом.

В спорных регионах 14 октября были размещены 6 тыс. курдских ополченцев. В Багдаде посчитали это «объявлением войны» и обвинили курдскую сторону в дислокации в этих районах бойцов Рабочей партии Курдистана. Власти Курдистана опровергли эту информацию.

Иракские военные 16 октября начали наступление на позиции пешмерга в нефтяном регионе Киркук (официально не входит в Иракский Курдистан, но с 2014 года контролируется курдским ополчением). В этот же день правительственные войска Ирака захватили город Киркук.