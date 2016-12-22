Бывший замначальника полиции Москвы стал охранять общественный порядок

Экс-заместитель начальника ГУ МВД России по Москве Вячеслав ​Козлов стал помощником начальника столичного главка полиции по охране общественного порядка и обеспечению безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Сегодня начальник ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Олег Баранов вручил Вячеславу Алексеевичу памятный подарок, а также новое служебное удостоверение помощника начальника Главного управления», — указывается в сообщении.

Козлов принял решение уйти на пенсию 4 октября. Он работал в правоохранительных органах с 1972 года. В 1988-м стал во главе оперативного батальона Отряда милиции специального назначения ГУВД Мосгорисплокома, а позднее возглавил Отряд милиции особого назначения при ГУВД по Москве. В 2007 году был назначен на пост замначальника ГУВД. В декабре 2016 года Козлов стал начальником московской полиции.