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НОВАТЭК подал ходатайство на покупку «Севернефть-Уренгой»
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НОВАТЭК подал ходатайство на покупку «Севернефть-Уренгой»
Бизнес, 21:50
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НОВАТЭК подал ходатайство на покупку «Севернефть-Уренгой»

Структура НОВАТЭКа планирует приобрести производителя газа «Севернефть-Уренгой» у «Еврохима», сообщил «Интерфакс» и подтвердил источник РБК, близкий к одной из сторон переговоров.

«НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 100% «Севернефть-Уренгой», рассказал «Интерфаксу» источник, близкий к ФАС. НОВАТЭК действительно ведет переговоры с «Еврохимом», добавил источник РБК.

Представитель НОВАТЭКа отказался от комментариев, отвечая на вопрос РБК. Представитель «ЕвроХима» сказал Интерфаксу, что «не комментирует слухи».

Предправления и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума, что компания смотрит активы для приобретения в районе своего текущего присутствия — на Ямале и Гыданском полуострове. «Севернефть-Уренгой» занимается разведкой и разработкой газовых месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, на нее оформлена лицензия на Западно-Ярояхинский лицензионный участок, в границах которого открыто два месторождения — Северо-Есетинское и Восточно-Уренгойское.

«Еврохим» купил «Севернефть-Уренгой» в январе 2012 года за $403 млн. По данным ЦДУ ТЭК, в январе—августе 2017 года «Севернефть-Уренгой» добыла 526 млн куб. м газа, передает «Интерфакс».

НОВАТЭК за девять месяцев 2017 года снизил добычу на 7,8%, до 46,03 млрд куб. м.​

Теги: НОВАТЭК , «ЕвроХим»
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