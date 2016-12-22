Glencore договорился с CEFC о продаже 14,16% акций «Роснефти»

Консорциум швейцарского трейдера Glencore и катарского инвестиционного фонда QIA завершил переговоры с китайской компанией CEFC по продаже 14,16% акций «Роснефти». Об этом говорится в сообщении трейдера.

Китайская компания заплатит €3,9 млрд и сумму в евро, эквивалентную $4,6 млрд по среднему курсу в течение пяти дней перед датой платежа.

«Glencore и QIA будут сохранять экономический интерес к акциям «Роснефти», соизмеримым с первоначальными инвестициями в акционерный капитал, объявленными в декабре 2016 года, что составляет примерно 0,5 и 4,8% соответственно», — указывается в сообщении трейдера.

Сделка будет оформлена после того, как CEFC получит необходимые разрешения регулирующих органов.

Глава ВТБ Андрей Костин 13 октября сообщал, что банк может дать кредит CEFC, чтобы компания могла купить акции «Роснефти». «Мы готовы это сделать, если такой интерес есть, потому что это достаточно интересная сделка», — заявил Костин.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что CEFC потребуется кредит в размере $5 млрд от ВТБ для покупки 14,16% акций «Роснефти». Компания также готова предоставить еще $4 млрд собственных средств. О сделке между Glencore, QIA и CEFC по продаже доли «Роснефти» стало известно в сентябре 2017 года.