Минобороны рассказало об очередном раунде переговоров с оппозицией Сирии

В Сирии офицеры Центра по примирению враждующих сторон провели рабочую встречу с членами комитета национального примирения зоны деэскалации № 4 и представителями населенных пунктов, которые контролирует вооруженная сирийская оппозиция. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

«В ходе встречи выработаны предложения по открытию очередного гуманитарного коридора Умм-Батна — Джаба. Предложения направлены представителям правительства Сирии», — отмечается в сообщении.

Также офицеры центра подписали соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Дейр-Фур провинции Хомс, который находится в зоне деэскалации.

Кроме того, сотрудники центра оказали гуманитарную помощь жителям населенного пункта Дейр Эль-Бакт в провинции Дераа. Туда доставили 2 т продовольствия и медикаментов. «В ходе гуманитарной акции российскими военными медиками оказана помощь 106 местным жителям, в том числе 40 детям», — поясняется в сообщении.

Гуманитарную помощь весом 30 т также доставили жителям населенного пункта Кабун. В Дамаске офицеры центра встретились с сотрудниками гуманитарного движения Сирийского арабского Красного Полумесяца. Они обсудили «проблемные вопросы по проведению запланированных на неделю гуманитарных конвоев и наметили пути их решения».

Также российские медики оказали помощь 56 пациентам в поликлинике медицинского университета «Халеб» города Алеппо, в том числе 22 детям.

Ранее 16 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что сирийская военная операция близится к завершению. При этом, по его словам, есть ряд вопросов, которые требуют «срочного решения». Одной из главных проблем, по мнению Шойгу, является борьба с терроризмом в Сирии.