Суд удовлетворил иск к совладельцу «Юлмарта» на 405 млн руб.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 16 октября, удовлетворил иск банка «Санкт-Петербург» к совладельцу интернет-холдинга «Юлмарт» Михаилу Васинкевичу на сумму 405 млн руб. Об этом РБК сообщил источник, близкий к судебному процессу. Весной банк обратился в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с «Юлмарт» 405,5 млн руб. Иск не был принят в производство, следовало из определения суда (.pdf). В карточке дела на сайте суда также указано, что иск удовлетворен, но более точной информации пока не указано.

Согласно материалам суда, Васинкевич выступал поручителем по кредиту, который «Юлмарт» получил от банка.

Бизнесмен — не единственный совладелец «Юлмарта», от которого банки требуют выплат по кредитам компании. В июле юристы ВТБ обратились к властям французского города Драгиньян с требованием арестовать виллу другого акционера — Дмитрия Костыгина, а 5 октября Дзержинской районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с Костыгина в пользу банка 650 млн руб. На прошлой неделе Костыгину ​было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). По версии следствия, бизнесмен представил ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта» при получении кредита на сумму 1 млрд руб.Смольнинский суд Санкт-Петербурга принял решение поместить Костыгина под домашний арест до 9 декабря.

Проблемы у «Юлмарта» начались в 2016 году из-за конфликта владельцев. У акционеров были разные взгляды на развитие компании: Васинкевич хотел повышения эффективности, а Костыгин со своим партнером Августом Мейером настаивали на агрессивной экспансии.

В марте 2017 года Костыгин заявил, что долю Васинкевича выкупит сам «Юлмарт». Предполагалось, что после этого пакет перейдет новому инвестору — фонду Da Vinci Capital. Костыгин надеялся, что сделка будет закрыта до конца июня, но инвестфонд так и не вошел в капитал компании.