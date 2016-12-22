Украину избрали в Совет ООН по правам человека на 2018–2020 годы в ходе голосования Генеральной ассамблеи ООН. Об этом в своем микроблоге в Twitter​ сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По его словам, Украина будет отстаивать права человека в мире и, в частности на «оккупированных территориях Донбасса и Крыма».

Украина уже состояла в СПЧ ООН — с 2006 по 2011 год.

В понедельник, 16 октября, проходят выборы 15 членов СПЧ ООН, которые заменят страны, покидающие совет 31 декабря 2017 года. Согласно данным, которые опубликованы на сайте Генасамблеи, в этом году на два места, освобождающихся в связи с истечением срока членства Албании и Латвии, от группы государств из Восточной Европы претендовали Словакия и Украина. Обе страны войдут в совет 1 января.

Свое членство в совете сохранят Хорватия, Грузия, Венгрия и Словения.

В состав Совета по правам человека ООН входят 47 стран, которые избираются от региональных групп на три года с возможностью переизбрания на второй срок. В СПЧ входят 13 стран Африки, 13 азиатско-тихоокеанских государств, восемь латиноамериканских, шесть восточноевропейских и семь западноевропейских стран.

О планах Украины войти в состав СПЧ ООН заявил в конце февраля текущего года глава МИД Украины Павел Климкин, сообщало УНИАН.

Россия выбыла из ЕСПЧ ООН в октябре прошлого года.