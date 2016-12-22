В Петербурге задержали пытавшихся пробраться в ЕС четырех африканцев

В Ленинградской области задержали двух марокканцев и двух граждан Ганы, которые пытались незаконно попасть на территорию Евросоюза. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

По данным ФСБ, двое граждан Марокко перебрались в Санкт-Петербург в начале октября. Там в одном из хостелов он познакомились с гражданином Ганы, который приехал в Россию по учебной визе. Вместе они предприняли попытку незаконно попасть на территорию Евросоюза транзитом через Эстонию.

Также на границе России с Финляндией задержан еще один гражданин Ганы,1991 года рождения, без документов. Он заявил, что хотел уехать в Италию к родственнику. Однако для начала ему нужно было попасть в Финляндию.

Задержанные привлечены к административной ответственности и помещены в специальное учреждение временного прибывания. Позднее их выдворят за пределы России.

В начале сентября «Фонтанка» со ссылкой на ФСБ по Петербургу и Ленобласти писала, что на границе с Финляндией пограничники задержали гражданина африканской Эритреи. Он несколько месяцев пытался добиться в Европе политического убежища.

Мужчина рассказал пограничникам, что его отец — активист оппозиции Эритреи, который находится в плену у правительственных сил. Сам задержанный уехал из страны, опасаясь расправы. Мужчина сначала незаконно пробрался в Италию, откуда доехал до Германии, где попросил политубежища, однако власти ФРГ отказали ему. После он отправился в Финляндию, но и там история повторилась. Не желая возвращаться домой, он пересек границу с Россией, где его задержали.

В конце декабря 2016 года пограничники задержали на пропускном пункте испанского анклава Сеута на границе с Марокко женщину, которая пыталась перевезти в чемодане 19-летнего гражданина Габона. Об этом сообщил портал The Local со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов Испании.

Силовики обратили внимание на женщину, которая подозрительно вела себя, когда ждала прохождения пограничного контроля. В ее чемодане оказался молодой мужчина, который почти задохнулся из-за нехватки кислорода. По данным полиции, женщина была членом группы контрабандистов, которые перевозят людей из Африки в Европу. Ей грозит до семи лет лишения свободы.