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Иракские войска захватили город Киркук
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Иракские войска захватили город Киркук
Политика, 19:08
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Иракские войска захватили город Киркук

Правительственная армия Ирака захватила город Киркук в одноименной провинции, которая с 2014 года находилась под контролем курдских ополченцев пешмерга. Об этом сообщает корреспондент Reuters из Киркука.

По его словам, в город вошла колонна иракских бронетранспортеров с элитными войсковыми подразделениями, в подготовке которых участвовали военные специалисты армии США. Бронетранспортеры остановились у здания городского правительства и заняли позиции. Бойцы захватили здание, спустили курдский флаг и установили флаг Ирака. Операция прошла без жертв. Однако, по данным Reuters, из города бежали около 1 млн. мирных жителей, опасаясь насилия со стороны иракских солдат.

Видео: Ruptly

«Этот день должен стать праздником, мы так счастливы, что избавились от Барзани», — рассказал корреспонденту Reuters один из жителей Киркука, имея в виду лидера Иракского Курдистана Масуда Барзани.

Конфликт в Курдистане разгорелся с новой силой после того, как в сентябре в регионе прошел референдум о независимости. Результаты голосования показали, что большинство жителей Иракского Курдистана выступили за независимость. Ирак, Иран и Турция не признали итогов референдума. Страны пригрозили Курдистану санкциями и блокадой. Так, Ирак остановил авиасообщение с Курдистаном, Турция также закрыла свое воздушное пространство для курдских самолетов, а Иран закрыл границы с мятежным регионом.

16 октября иракские военные начали наступление на позиции пешмерга 16 октября в богатом нефтью регионе Киркук. Официально эта территория не входит в Иракский Курдистан, однако она контролируется курдским ополчением еще с 2014 года. В ответ пешмерга открыли огонь по багдадским войскам.

В спорных регионах 14 октября были размещены 6 тыс. курдских ополченцев. Багдад назвал эти меры «объявлением войны», обвинив Курдистан в том, что в этих районах дислоцированы бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК). Курдские власти опровергли эту информацию.
Теги: Ирак , Иракский Курдистан , Киркук
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