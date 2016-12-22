Турция закрыла воздушное пространство для Иракского Курдистана

Власти Турции приняли решение закрыть воздушное пространство страны для всех самолетов из Иракского Курдистана, турецкие самолеты также не будут летать на территорию региона. Об этом сообщает издание Yeni Safak со ссылкой на заявление вице-премьера Турции Бекира Боздага.

Решение было принято в ходе заседания Совета национальной безопасности, которое прошло в президентском дворце в Анкаре. На встрече также присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Совет национальной безопасности обсуждал ситуацию в Сирии и на севере Ирака.

Помимо решения о закрытии воздушного пространства Совет национальной безопасности предложил позволить войскам Багдада взять под свой контроль наземный пропускной пункт Ибрагим Халлиль на границе Турции и Курдистана. Совет также заявил, что поддерживает территориальную целостность Ирака.

Накануне Иран закрыл границу с Иракским Курдистаном по просьбе Багдада. Эскалация конфликта вокруг северного региона Ирака произошла после проведения референдума о независимости Иракского Курдистана. Большинство жителей Курдистана проголосовали за независимость. Иран, Ирак и Турция не приняли итогов выборов. Страны пригрозили Курдистану санкциями, а Багдад остановил авиасообщение со столицей курдов Эрбилем.

Армия Ирака 16 октября начала наступление на позиции курдских ополченцев пешмерга в нефтяном регионе Киркук. Позднее стало известно, что ополчение вступило в бой с регулярными войсками Багдада.

Власти Иракского Курдистана 14 октября перебросили в Киркук дополнительные 6 тыс. бойцов пешмерга. В Ираке назвали этот шаг «объявлением войны» и обвинили курдов в привлечении в Киркук отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК). Курдское правительство опровергло эти утверждения. Регион Киркук официально не входит в Иракский Курдистан, однако пешмерга контролируют его с 2014 года.