Россия обсудит снижение налога на дивиденды партнерам «Ямал СПГ» из Китая

Россия готова обсудить снижение налога на дивиденды для партнеров ОАО «Ямал СПГ» из Китая в обмен на аналогичные меры для российских компаний, которые работают в Китае. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Аркадий Дворкович, передает «Интерфакс».

Китайская сторона попросила правительство России рассмотреть возможность снижения налога на дивиденды с нынешних 10% до 5%, как для французской газовой компании Total, которая также является партнером «Ямал СПГ».

По словам Дворковича, данный вопрос рассматривается на условиях взаимности. По его словам, желательно, чтобы для работающих в Китае российских компаний существовала возможность «снижать какие-то ставки этого же налога или какого-то другого». Вице-премьер уточнил, что конкретные условия для такой сделки еще не готовлись.

Вопрос о снижении этого налога может обсуждаться на встрече руководителей правительств России и Китая, которая состоятся в начале ноября, отметил вице-премьер.

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) владеет в «Ямал СПГ» 20%, китайский инвестиционный фонд «Шелковый путь» (SRF) — 9,9%. Также акционерами «Ямал СПГ» являются ПАО «НОВАТЭК» — 50,1% и Total — 20%.

В июне в компании «НОВАТЭК» заявили, что проект «Ямал СПГ» откажется от части финансирования от китайских партнеров благодаря появлению новых европейских партнеров.

Вместе с российскими и китайскими банками к финансированию проекта присоединились японский банк JBIC, европейский Intesa, французский Coface и итальянский SACE. Также немецкий Hermes и шведское агентство EKN заявил, что хотят присоединиться к финансированию.

«Ямал СПГ» — это проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. «НОВАТЭК» собирается запустить первое предприятие данного проекта к концу 2017 года, его мощность составит 16,5 млн т в год.