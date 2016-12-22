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ФАС запросила данные о ценообразовании на билеты у авиакомпаний
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ФАС запросила данные о ценообразовании на билеты у авиакомпаний
Бизнес, 17:41
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ФАС запросила данные о ценообразовании на билеты у авиакомпаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос к авиаперевозчикам о предоставлении данных по ценообразованию на билеты. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ФАС.

«ФАС ожидает ответы от авиакомпаний на запрос о предоставлении информации по ценообразованию на билеты экономкласса в течение двух недель. В случае непредоставления информации к компаниям будут применены меры административного воздействия», — заявил собеседник агентства.

По словам представителя ФАС, полученная информация будет проанализирована «с целью установления причин формирования высоких цен на авиабилеты, согласно поручению, данному президентом».

В ведомстве подчеркнули, что процедура запроса информации — стандартная процедура и «не должна вызывать панику» у компаний. «Вся «шумиха», которая поднимается вокруг этой ситуации, больше похожа на попытку переключить внимание с главного вопроса — сложившейся проблемы с высокими ценами на авиаперевозки», — считает представитель ФАС.

Российский лидер Владимир Путин в августе поручил ФАС разобраться с системой формирования цен на авиабилеты. Глава ведомства Игорь Артемьев заявил, что работа автоматизированных систем формирования цен на авиабилеты выглядит «как результат сговора авиаперевозчиков». «Полностью с вами согласен. Надо точно совершенно разобраться, что там происходит», — ответил президент.

Газета «Коммерсантъ» 16 октября со ссылкой на источники в авиакомпаниях сообщала, что ФАС в конце сентября направила перевозчикам запросы о предоставлении данных по ценообразованию на билеты экономкласса. Ведомство заинтересовалось данными о работе глобальных систем бронирования (GDS) и управления доходами, в том числе — внутренние данные компаний.

В «Аэрофлоте» и S7 подтвердили газете получение запроса и сообщили, что готовят ответы. По словам одного из источников «Коммерсанта», в ФАС «плохо представляют себе, что такое GDS, как и какие задачи она решает». Источник добавил, что запрашиваемая информация разноплановая и «не относится к компетенции ФАС».

Теги: авиакомпании , ФАС , Авиабилеты
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