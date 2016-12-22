Джигарханяна госпитализировали в состоянии «средней тяжести»

Российский актер Армен Джигарханян был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как «средней тяжести». Об этом РБК сообщили в справочной 57-й городской больницы Москвы.

«Находится в терапии. Температура нормальная — 36,6. Поступил 10 [октября]», — пояснили РБК в справочной.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в столице Армении Ереване. За свою карьеру он снялся более чем в 250 фильмах, в том числе «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя» и «Собака на сене». Получил звание народного артиста СССР в 1985 году. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней (1995, 2005, 2010).