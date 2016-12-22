Совбез Турции рекомендовал продлить чрезвычайное положение в стране

Совет безопасности Турции на своем совещании рекомендовал властям страны продлить режим чрезвычайного положения в стране. Об этом пишет Hurriyet.

Заседание совбеза Турции прошло под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно тексту заявления, которое приводит издание, продлить режим ЧП было рекомендовано в связи с активностью террористических формирований на территории страны.

Впервые режим чрезвычайного положения был введен в Турции после неудавшейся попытки госпереворота летом 2016 года. С тех пор режим ЧП в Турции регулярно продлевается. В предыдущий раз в июле власти страны продлили его на три месяца.