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Бизнесмена объявили в международный розыск по делу полковника Максименко
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Бизнесмена объявили в международный розыск по делу полковника Максименко
Дело Шакро, 16:54
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Бизнесмена объявили в международный розыск по делу полковника Максименко

Бизнесмен Дмитрий Смычковский, которого следствие считает взяткодателем по делу главы управления собственной безопасности Следственного комитета России полковника Михаила Максименко, объявлен в международный розыск. Об этом сообщает корреспондент РБК со ссылкой на следователя на заседании о продлении ареста полковнику.

По словам следователя, в одно дело объединены шесть уголовных дел, а в деле всего шесть фигурантов, один из которых — Смычковский.

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Общество

В середине июля 2016 года Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый заместитель руководителя московского ГУ СКР Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ и СК по подозрению в получении взятки в особо крупном размере по ч.6 ст. 290 УК РФ. По их местам проживания и работы прошли обыски. В тот же день они были отправлены под стражу до 15 января 2018 года.

По данным СК, они подозреваются в получении взятки в €500 тыс. от Захария Калашова (Шакро Молодой). За это вознаграждение они обещали помочь освободить из СИЗО приближенных Калашова. Ни один из них не признал вину.

«Коммерсантъ» писал 30 июня, что Максименко брал взятки щенками элитной породы. По словам его защитников, животные в деле их клиента не фигурируют. От последующих комментарий защитники отказались.

Также против Максименко расследуется дело о вымогательстве вознаграждения у владельца строительного бизнеса Дмитрия Смычковского (по данным «Коммерсантъ»). Он в качестве взятки передал Максименко подержанный Jeep Wrangler, который стоит 1,5 млн руб.

Кроме того, главе УСБ СКР вменяют получение 1 млн руб. от бизнесмена Бадри Шенгелии. По данным следователей, за эту сумму Максименко организовал возбуждение уголовного дела против полицейских из Санкт-Петербурга, которые в 2014 году изъяли у Шенгелии часы Hublot, которые так и не вернули.

Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник, общая сумма взяток по трем эпизодам с участием Шакро, Смычковского и Шангелии — 46 млн руб. По данным «Росбалта» от Калашова Максименко, Ламонов и Никандров получили €500 тыс.

Всего в отношении Максименко расследуется семь эпизодов уголовного дела о взятках.

Теги: взятки , международный розыск , Михаил Максименко , Дмитрий Смычковский
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