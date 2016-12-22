РФПИ заключил соглашение с Enel об аренде электромобилей в Москве

По итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) было достигнуто соглашение с итальянской энергетической компанией Enel S.p.A о сотрудничестве в области экологически чистого транспорта, включая аренду электромобилей, и о создании сети зарядных станций в России. Об этом заявил журналистам Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), по итогам заседания, передает корреспондент РБК.
Соглашение позволит москвичам в ближайшее время арендовать электромобили «буквально на несколько часов».
Дмитриев не раскрыл стоимость проекта и численность задействованных в нем электромобилей.
Вместе с компанией Enel проект будет запущен сначала в пилотном режиме, а потом и в более масштабном.
По словам главы РФПИ, Enel запустила подобную программу в Италии, где было построено 30 заправок для электромобилей. На следующий день услугами компании воспользовались 51 тыс. человек.
РФПИ создан в 2011 году для осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами.
Группа Enel владеет и управляет активами в области традиционной и возобновляемой энергетики. По данным на 2016 год оборот компании составил €70,6 млрд. В России Enel владеет 56,4% ПАО «Энел Россия» и 49,5% — ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».