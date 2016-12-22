Банк Франции подаст жалобу на Павленского за поджог здания в Париже

После поджога здания Банка Франции в Париже кредитная организация пообещала подать жалобу на российского художника-акциониста Петра Павленского. Ранее художник поджег здание банка и призывал к «великой французской революции»

Банк Франции подаст жалобу на художника-акциониста Петра Павленского за поджог здания кредитной организации в ночь на 16 октября в центре Парижа. Об этом сообщает бельгийское издание La Libre. В какую инстанцию предполагается направить жалобу, не уточняется.

«Филиал банка пострадал, входная дверь была повреждена, банк не будет работать до окончания ремонта», — сообщили изданию в Банке Франции.

Ранее фотоагентство Divergence Image разместило репортаж об акции Павленского в Париже. В подписи к фотографии указывалось, что Павленский призывал к «великой французской революции». По его словам, «банкиры заняли место монархов».

Как сообщили РБК в префектуре парижской полиции, после поджога сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек. «Они нанесли вред имуществу, их доставили в полицейский участок. Другой информации нет», — сообщили в полиции, не уточнив фамилии задержанных. По данным La Libre, полиция задержала Павленского и его супругу Оксану Шалыгину.

Видео: LorenzoRTFranc1 / Twitter

Видео: LorenzoRTFranc1 / Twitter

В 2016 году суд оштрафовал художника-акциониста на 500 тыс. руб. после поджога двери в здании ФСБ на Лубянке. Он также был признан виновным по ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). В январе 2017 года Павленский покинул Россию, получив политическое убежище во Франции.

В начале января 2017 года директор «Театра.doc» Елена Гремина сообщила РБК о новом уголовном деле против Павленского. По ее словам, Павленский избил актера театра. Адвокат акциониста Ольга Динзе рассказала РБК, что полиция отказала в возбуждении уголовного дела против Павленского по факту якобы избиения актера. Также Следственный комитет России начал проверку против Павленского, после того как актриса «Театра.doc» обвинила его в насильственных действиях сексуального характера.

В ноябре 2013 года Павленский провел еще одну громкую акцию, посвященную Дню сотрудника органов внутренних дел. Он прибил свою мошонку гвоздем к брусчатке на Красной площади. Тогда художник избежал юридических последствий.



