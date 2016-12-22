В производство оборудования для маркировки лекарств вложат 1,3 млрд руб.

«Ростех» планирует открыть серийное производство оборудования для маркировки лекарств в рамках борьбы с контрафактом. Объем инвестиций в проект в госкорпорации оценили в €20 млн (более 1,3 млрд руб.), говорится в пресс-релизе, поступившем в РБК.

Оператором проекта станет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — дочерняя компания «Ростеха» и USM-group. Выпуск оборудования будет запущен на производственных площадках концерна «Автоматика».

«В течение 2018 года планируется поставить на рынок до 1200 различных комплектов маркировочного оборудования для фармпроизводителей и дистрибьюторов средств маркировки. Объем инвестиций в проект превышает 20 млн. евро», — рассказал индустриальный директор радиоэлектронного кластера «Ростеха» Сергей Куликов.

Как передает корреспондент РБК с пресс-конференции, посвященной запуску производства, стоимость оборудования для одной линии производства в «Ростехе» оценили в сумму от €10 тыс. до 70 тыс. Переговоры о поставках оборудования сейчас ведутся с 20 участниками рынка. Установка необходимого оборудования на предприятиях должна обойтись производителям от €30 млн (2 млрд руб.) до €300 млн (более 20 млрд руб.)

Запуск производства отечественного оборудования поможет снизить стоимость маркировки лекарств, которая сейчас ведется с помощью зарубежного оборудования. Экономию от локализации производства в России в «Ростехе» оценили в 40% от стоимости зарубежных аналогов. Старт серийного производства запланирован на декабрь 2017 года.

Маркировка лекарств с января 2017 года проводится в России в добровольном порядке. Соответствующее распоряжение о начале эксперимента подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. К концу 2017 года правительство планирует оценить предварительные итоги проекта. Однако с начала 2019 года эта норма станет обязательной.

В октябре 2016 года руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко оценил общую стоимость проекта для государства и рынка в 15 млрд руб. Как ожидается, маркировка всех лекарственных средств поможет бороться с их фальсификацией и отслеживать их происхождение.