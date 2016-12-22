Британский певец Эд Ширан попал в ДТП на велосипеде

Британский певец Эд Ширан травмировал руку в результате ДТП в Лондоне. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам музыканта, он попал в велосипедную аварию и сейчас ждет информации от врачей, которая может повлиять на некоторые его предстоящие шоу. «Пожалуйста, следите за новостями», — отметил Ширан. К сообщению он приложил фотографию с загипсованной рукой.

https://www.instagram.com/p/BaTmE2lFLqy/?taken-by=teddysphotos

По данным газеты Daily Mail, певец начиная с 22 октября планирует провести несколько шоу в Азии.

Эд Ширан стал известен благодаря своему музыкальному альбому «+». Песня с его второго альбома «X» «I See Fire» стала саундтреком к фильму «Хоббит: Пустошь Смауга» в 2014 году. Этот альбом был признан лучшим в Великобритании и в США. За песню Thinking Out Loud с этой пластинки Ширан получил две премии «Грэмми» в категориях «Лучшая песня года» и «Лучшее сольное поп-исполнение».