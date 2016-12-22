Прибывшие на фестиваль молодежи в Сочи ливанцы отказались его посещать

Более 100 делегатов из Ливана, которые прибыли в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, отказались участвовать в его мероприятиях «по политическим соображениям» из-за присутсвующих там израильтян. Об этом заявил агентству «Интерфакс» пресс-атташе делегации Даниил Сыпченко.

«Руководитель делегации Аднан Аль Магдад сказал, членам делегации не присутствовать на мероприятиях ВФМС (фестиваля) из-за того, что там присутствуют делегаты Израиля», — пояснил пресс-атташе.



По словам Сыпченко, делегация приехала из Ливана на фестиваль в Сочи самостоятельно. По списку аккредитации их должно быть 120 человек, но доехали пока не все.

Ливанцы проводят в Сочи мероприятия, которые не связаны с фестивалем, хотя и приехали именно на него, добавил пресс-атташе. «Они сказали, что у них свои планы и поездки. Мы сейчас выясняем, надо с ними работать или не надо», — сказал он. — При этом на фестиваль в Сочи приехали далеко не молодые люди».

В штабе оргкомитета фестиваля «Интерфаксу» заявили, что одна из руководителей делегации Ливана попыталась поджечь флаг Израиля на медальной площади Олимпийского парка. Нарушительницу лишили аккредитации и выдворили за пределы территории проведения фестиваля.

В Сочи с 14 по 22 октября проходит 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В нем участвуют более 50 тыс. человек из 180 стран мира. Церемония открытия фестиваля состоялась 15 октября в сочинском Ледовом дворце «Большой». Россия принимает фестиваль третий раз, но в Сочи он проходит впервые. В день открытия президент России Владимир Путин прибыл на фестиваль.