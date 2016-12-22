Стала известна дата прощания с актером Марьяновым

Алевтина Кунгурова — представитель скончавшегося актера Дмитрия Марьянова — в разговоре с РБК сообщила предварительную дату прощания с артистом.

«Предположительно, 18 октября в Доме кино [состоится прощание с Дмитрием Марьяновым]. Со временем и местом на кладбище еще не определились», — сказала Кунгурова.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября в возрасте 47 лет. «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что актер почувствовал себя плохо в автомобиле, в котором он находился в качестве пассажира. Друзья актера остановили машину у поста ГАИ. Марьянова госпитализировали, однако спасти его не удалось. По словам Алевтины Кунгуровой, причина смерти актера устанавливается.

Росздравнадзор после сообщений СМИ о том, что медики отказывались сразу приезжать на вызов, инициировал проверку на станции скорой помощи в подмосковной Лобне. Позднее аналогичную проверку начал Следственный комитет.