В Бурятии задержали третьего фигуранта по делу об убийстве борца Власко

Следственный комитет (СКР) отчитался о задержании третьего подозреваемого по делу об убийстве борца Юрия Власко. Об этом говорится в сообщении управления ведомства по Республике Бурятия.

32-летний подозреваемый был задержан в Прибайкальском районе республики. По данным следствия, во время конфликта, который привел к смерти спортсмена, он начал стрелять из своего травматического пистолета по присутствовавшим. Этим же пистолетом подозреваемый угрожал двум сотрудникам полиции, которые попытались его задержать. Суд уже принял решение о его аресте.

Еще двое фигурантов дела были задержаны в Улан-Удэ в августе. Ими оказались имевшие судимости жители города 29 и 33 лет. Следствие предъявило им обвинения по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

Конфликт, окончившийся смертью 20-летнего борца Юрия Власко, чемпиона ряда международных кубков, произошел на берегу Байкала 29 июля. Власко по просьбе своих друзей вмешался в ссору двух групп молодых людей. Ссора переросла в массовую драку. Двое ее участников напали на борца с холодным оружием. Один из них ранил борца ножом в грудь, а второй — не менее семи раз ударил его металлическим прутом по голове. В результате полученных травм Власко скончался. Преступники с места происшествия скрылись.